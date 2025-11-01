После Эрдогана к Оджалану

После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом представители прокурдской партии DEM 3 ноября намерены посетить остров Имралы, чтобы провести переговоры с лидером запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK) Абдуллой Оджаланом.

Как сообщают турецкие СМИ, это будет уже девятая по счёту встреча делегации партии с Оджаланом. Основной темой обсуждения станет развитие инициативы, известной как процесс «Турция без террора».

Переговоры с Оджаланом состоятся вскоре после встречи делегации DEM с президентом Эрдоганом 30 октября. Согласно официальному заявлению партии, стороны провели «всестороннюю оценку текущего этапа процесса построения мира и демократического общества» и обсудили дальнейшие шаги по укреплению диалога.

Абдулла Оджалан, основатель и лидер PKK, был арестован турецкими спецслужбами в феврале 1999 года в аэропорту Найроби и приговорён к пожизненному заключению. С тех пор он отбывает наказание на острове Имралы в Мраморном море.