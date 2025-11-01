USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

После Эрдогана к Оджалану

11:35

После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом представители прокурдской партии DEM 3 ноября намерены посетить остров Имралы, чтобы провести переговоры с лидером запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK) Абдуллой Оджаланом.

Как сообщают турецкие СМИ, это будет уже девятая по счёту встреча делегации партии с Оджаланом. Основной темой обсуждения станет развитие инициативы, известной как процесс «Турция без террора».

Переговоры с Оджаланом состоятся вскоре после встречи делегации DEM с президентом Эрдоганом 30 октября. Согласно официальному заявлению партии, стороны провели «всестороннюю оценку текущего этапа процесса построения мира и демократического общества» и обсудили дальнейшие шаги по укреплению диалога.

Абдулла Оджалан, основатель и лидер PKK, был арестован турецкими спецслужбами в феврале 1999 года в аэропорту Найроби и приговорён к пожизненному заключению. С тех пор он отбывает наказание на острове Имралы в Мраморном море.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 478
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 748
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 621
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4327
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5863
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3199
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1808
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3202
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1484
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2461
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3182

