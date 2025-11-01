Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье

В ночь на 1 ноября в Раменском районе Московской области прогремели взрывы, в результате которых были повреждены три нитки нефтепродуктопровода «Кольцевой».

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР). По информации ведомства, операция была направлена на выведение из строя объекта, который использовался для обеспечения российских военных ресурсами.

Российские официальные структуры информацию о повреждениях нефтепровода и возможных причинах происшествия пока не комментировали.