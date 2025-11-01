USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье

11:47 3204

В ночь на 1 ноября в Раменском районе Московской области прогремели взрывы, в результате которых были повреждены три нитки нефтепродуктопровода «Кольцевой».

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР). По информации ведомства, операция была направлена на выведение из строя объекта, который использовался для обеспечения российских военных ресурсами.

Российские официальные структуры информацию о повреждениях нефтепровода и возможных причинах происшествия пока не комментировали.

13:49 481
13:33 753
12:53 622
04:13 4327
31 октября 2025, 19:36 5866
11:35 1809
11:35 3204
10:48 1484
10:24 2463
