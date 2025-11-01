USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Дальше - без грузин

11:55

Власти Грузии приняли решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест» из-за несправедливого отношения к республике. Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в X.

Как отметил Папуашвили, такое решение было принято потому, что на очередном заседании ПА «Евронест» в Ереване были приняты несколько резолюций, в которых говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии, а также упоминаются в качестве «политических заключенных» люди, осужденные за беспорядки на митингах в Тбилиси. А действующая власть Грузии называется «самопровозглашенной».

«Уже ясно, что Европарламент превратил платформу «Евронеста» в оружие для шантажа соседних стран, навязывания силой своей узкой политической повестки дня. Категорически неприемлемо, когда «Евронест» пренебрегает волей грузинского народа и таким образом, выходя за рамки своего мандата, по своему желанию аннулирует выборы и демократические институты страны-члена. Соответственно, с учетом враждебного и узкого политического подхода со стороны этих сил Европарламента, постоянная парламентская делегация парламента Грузии больше не будет принимать участие в сессиях «Евронеста», - написал Папуашвили.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 483
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 756
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 622
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4328
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5866
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3207
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1809
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3207
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1486
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2463
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3186

