Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Американский суд заблокировал указ Трампа

12:13 1001

Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, который обусловливает регистрацию избирателей на федеральном уровне подтверждением гражданства, сообщает Mignews.

Судья Коллин Коллар-Котелли написала, что указ Трампа нарушает принцип разделения властей и претендует на полномочия в отношении избирательного процесса, противоречащие Конституции.

По ее словам, «Конституция возлагает ответственность за регулирование выборов на штаты и Конгресс, и у президента нет полномочий вносить подобные изменения».

Организации по защите прав избирателей утверждают, что указ Трампа представляет собой шаг к подавлению избирателей.

Напомним, в марте этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на выборах.

В указе отмечается, что федеральный закон «запрещает иностранным гражданам участвовать в федеральных выборах, выборах на уровне штатов или местных выборах путем внесения каких-либо взносов или расходов». 

«Такого рода иностранное вмешательство в наш избирательный процесс подрывает избирательные права американских граждан на управление своей Республикой», - подчеркивается в указе.

Указ также запрещает штатам подсчитывать бюллетени, которые сотрудники избирательной комиссии получают по почте после дня выборов.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 485
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 757
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 623
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4329
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5866
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3209
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1810
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3208
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1488
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2463
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3187

