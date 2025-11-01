Американский суд заблокировал указ Трампа

По ее словам, «Конституция возлагает ответственность за регулирование выборов на штаты и Конгресс, и у президента нет полномочий вносить подобные изменения».

Судья Коллин Коллар-Котелли написала, что указ Трампа нарушает принцип разделения властей и претендует на полномочия в отношении избирательного процесса, противоречащие Конституции.

Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, который обусловливает регистрацию избирателей на федеральном уровне подтверждением гражданства, сообщает Mignews.

Организации по защите прав избирателей утверждают, что указ Трампа представляет собой шаг к подавлению избирателей.

Напомним, в марте этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие гражданство, при регистрации для голосования на выборах.

В указе отмечается, что федеральный закон «запрещает иностранным гражданам участвовать в федеральных выборах, выборах на уровне штатов или местных выборах путем внесения каких-либо взносов или расходов».

«Такого рода иностранное вмешательство в наш избирательный процесс подрывает избирательные права американских граждан на управление своей Республикой», - подчеркивается в указе.

Указ также запрещает штатам подсчитывать бюллетени, которые сотрудники избирательной комиссии получают по почте после дня выборов.