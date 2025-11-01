USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

«Герой войны» сбежал

12:38 1800

В Белгородской области совершил побег российский военный Алексей Кострикин, который ранее убил местного жителя и изнасиловал его жену.

Кострикин два дня назад проник в частный дом в приграничном с Украиной поселке Новая Таволжанка, убил хозяина дома и изнасиловал его жену, после чего скрылся, но был быстро задержан силовиками.

Сегодня утром во время заседания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Кострикин сумел сбежать из-под стражи. Это произошло вчера вечером. По его словам, силовики «принимают все меры» для поимки преступника. Гладков поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов поднять «всю самооборону» и выйти на взаимодействие с полицией для его скорейшей поимки.

Он также поручил, если Кострикина не задержат к вечеру, усилить патрули военной полиции в приграничных районах.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 488
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 758
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 623
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4330
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5866
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3210
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1810
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3210
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1488
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2465
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3190

