«Герой войны» сбежал

В Белгородской области совершил побег российский военный Алексей Кострикин, который ранее убил местного жителя и изнасиловал его жену.

Кострикин два дня назад проник в частный дом в приграничном с Украиной поселке Новая Таволжанка, убил хозяина дома и изнасиловал его жену, после чего скрылся, но был быстро задержан силовиками.

Сегодня утром во время заседания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Кострикин сумел сбежать из-под стражи. Это произошло вчера вечером. По его словам, силовики «принимают все меры» для поимки преступника. Гладков поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов поднять «всю самооборону» и выйти на взаимодействие с полицией для его скорейшей поимки.

Он также поручил, если Кострикина не задержат к вечеру, усилить патрули военной полиции в приграничных районах.