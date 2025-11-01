МЧС озеленяет

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело акцию по посадке деревьев, посвященную Дню Победы, при участии сотрудников Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Акция была организована 31 октября 2025 года на территории обслуживания подведомственного управления ОАО «Азербайджанское озеленение и ландшафтное строительство» на 28-м км автодороги Баку-Шемаха.
Цель мероприятия - внести вклад в охрану окружающей среды, поддержать расширение озеленения и воплотить в жизнь идею «зеленого» и сильного Азербайджана.
В ходе акции были посажены различные виды деревьев и обеспечен соответствующий агротехнический уход за ними.