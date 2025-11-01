Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех

USD 1.7000
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в ходе недавних контактов между Тегераном и Баку поднимался вопрос открытия сухопутных границ с Азербайджаном. По его словам, азербайджанская сторона заявила, что закрытие сухопутных границ не имеет отношения к Ирану.

«За последний год на каждой встрече президентов двух стран, а также на моих встречах с министром иностранных дел Азербайджана и во время всех обменов и визитов между официальными лицами двух сторон поднимался вопрос о дальнейшем закрытии этой пассажирской границы.

Азербайджанская сторона утверждает, что закрытыми остаются все ее границы и ситуация не имеет отношения исключительно к Ирану», - подчеркнул Аракчи, выступая перед журналистами по завершении своего двухдневного визита в провинцию Восточный Азербайджан.

Глава МИД добавил, что открытие границы является одним из главных вопросов в отношениях Ирана с Азербайджанской Республикой.

