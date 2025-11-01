Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество

В рамках рабочего визита делегации во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко в Азербайджан в Министерстве здравоохранения состоялась встреча.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Украины в Баку Юрий Гусев и председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Алибала Магеррамзаде. Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Баку и Киевом. Министр также отметил, что с момента восстановления независимости двух стран между Азербайджаном и Украиной сформировались дружественные отношения и существуют эффективные связи на двусторонней основе.

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев «уделяет большое внимание развитию национального здравоохранения», министр отметил, что «модернизация, цифровизация, развитие человеческого капитала и укрепление экономики здравоохранения является одним из приоритетных вопросов для государства». Отметив важность визита в Баку украинской делегации во главе с Виктором Ляшко, Мусаев отметил: «Этот визит придаст мощный импульс укреплению стратегического партнерства в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной, развитию практического сотрудничества в области фармацевтики, онкологии, педиатрии, кардиологии и медицинского образования. В тоже время он создаст новые возможности для расширения сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран». В свою очередь, министр здравоохранения Украины выразил благодарность Азербайджанскому государству за оказанную его стране гуманитарную помощь. Подчеркнув высокий уровень двухсторонних связей, посол Виктор Ляшко отметил, что между двумя странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения:

«Организация при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана в Санаторно-курортном реабилитационном центре Минздрава курса реабилитации оставшимся без попечения родителей украинским детям в возрасте от 7 до 17 лет является ярким тому подтверждением». Затем было подписано обновленное Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между министерствами здравоохранения двух стран. Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Подчеркнув важность Соглашения о сотрудничестве, Теймур Мусаев и Виктор Ляшко отметили, что основной целью документа является укрепление систем здравоохранения обеих стран и расширение институциональной базы, содействие развитию здравоохранения населения, а также реализация программ сотрудничества.