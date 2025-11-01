USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Истребители в небе над Баку

12:57 1046

В Баку проходит репетиция воздушной части предстоящего военного парада, посвященного пятилетию Победы в Отечественной войне.

Военные самолеты совершили полеты в небе над столицей.

10 декабря 2020 года на площади Азадлыг в Баку состоялся парад в честь Победы в Отечественной войне.

8 ноября 2023-го в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный 3-й годовщине Победы в Отечественной войне.

В этом году по случаю 5-й годовщины Победы в Отечественной войне 8 ноября на площади Азадлыг в Баку будет организован военный парад.

