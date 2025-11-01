USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Путин повысил Зейналову

13:03 1538

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает «Интерфакс».

Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии 13 сентября 2024 года. После этого она сообщила, что закончит карьеру журналиста.

В 1997 году Зейналова начала карьеру на телевидении, создавая репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В 2003 году она перешла на «Первый канал».

С 2012-го по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года она перешла на НТВ, где также вела итоговую новостную передачу.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 497
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 767
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 625
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4334
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5869
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3217
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1814
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3219
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1490
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2468
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3194

ЭТО ВАЖНО

