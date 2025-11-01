Путин повысил Зейналову

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает «Интерфакс».

Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии 13 сентября 2024 года. После этого она сообщила, что закончит карьеру журналиста.

В 1997 году Зейналова начала карьеру на телевидении, создавая репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В 2003 году она перешла на «Первый канал».

С 2012-го по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года она перешла на НТВ, где также вела итоговую новостную передачу.