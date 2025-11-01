Премьер Канады извинился перед Трампом

«Я извинился перед президентом (Трампом — ред.). Его обидела эта реклама», — приводит издание слова Карни с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за фейковую антитарифную рекламную кампанию с американским экс-президентом Рональдом Рейганом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Премьер Канады добавил, что видел рекламу до выхода в эфир и просил премьер-министра Онтарио Дуга Форда не публиковать ее, отмечает агентство.

Также издание напомнило, что Трамп сообщал, что получил от Карни извинения, но предположил, что торговые переговоры между двумя странами не возобновятся.

Президент США Дональд Трамп 25 октября сообщил, что торговые пошлины, введенные Вашингтоном против Оттавы, будут увеличены на 10% из-за антитарифной рекламы. Он добавил, что в настоящее время Президентский фонд и Институт имени Рональда Рейгана также рассматривают свои юридические возможности по данному вопросу, так как видеозапись речи 40-го президента США была отредактирована.

23 октября Трамп сообщил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за распространения данной страной якобы фальшивой рекламы о Рейгане. Американский президент заявил, что подобное действие со стороны Канады является возмутительным.