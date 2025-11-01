Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта

Украинский спецназ в начале этой недели высадился в восточной части Покровска, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два украинских военных источника.

Украинские спецназовцы провели высадку с вертолета Black Hawk несколько дней назад в ходе операции, которая была осложнена активностью российских дронов, сообщил источник в 7-м корпусе быстрого реагирования. Действия спецназа контролировал лично глава ГУР Кирилл Буданов.

В то же время в Сети появились кадры с Кириллом Будановым, который, как утверждается, направляется к Покровску.