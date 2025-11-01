Россия ударила по Николаеву

Утром 1 ноября российские войска нанесли удар по украинскому городу Николаеву, применив баллистическую ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью. В результате атаки уже известно об одном погибшем. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишут украинские СМИ.
По словам Кима, около 07:20 российские войска запустили по городу ракету, предварительно идентифицированную как «Искандер-М» с кассетной боевой частью.
«К сожалению, один человек погиб. На данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести)», - добавил глава ОВА.
По его данным, среди пострадавших ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
В то же время повреждены местная АЗС и автомобили.
«Последствия ракетного удара по Николаеву. Суббота, утро. Обычная гражданская заправка», - подписал фото Ким.