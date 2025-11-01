USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Товарищ Си хочет контролировать искусственный интеллект

13:47 214

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать глобальную организацию по контролю и управлению искусственным интеллектом (ИИ). О необходимости создания такой платформы он заявил на проходящем в южнокорейском Кёнджу саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу, 1 ноября, передает DW.

По мнению Си Цзиньпина, всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта могла бы установить правила управления им и стимулировать сотрудничество, превратив ИИ в «общественное благо для международного сообщества».

«Искусственный интеллект имеет огромное значение для будущего развития и должен быть создан на благо людей во всех странах и регионах», - цитирует его слова агентство Синьхуа.

Как отмечает Reuters, власти Китая уже выступали с подобной инициативой в текущем году, но США отвергли идею регулирования ИИ в рамках международных организаций. 

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 509
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 778
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 629
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4339
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5874
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3224
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1822
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3227
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1494
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2473
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3199

