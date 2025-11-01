Товарищ Си хочет контролировать искусственный интеллект

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать глобальную организацию по контролю и управлению искусственным интеллектом (ИИ). О необходимости создания такой платформы он заявил на проходящем в южнокорейском Кёнджу саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу, 1 ноября, передает DW.

По мнению Си Цзиньпина, всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта могла бы установить правила управления им и стимулировать сотрудничество, превратив ИИ в «общественное благо для международного сообщества».

«Искусственный интеллект имеет огромное значение для будущего развития и должен быть создан на благо людей во всех странах и регионах», - цитирует его слова агентство Синьхуа.

Как отмечает Reuters, власти Китая уже выступали с подобной инициативой в текущем году, но США отвергли идею регулирования ИИ в рамках международных организаций.