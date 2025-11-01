USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным

13:49 511

Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер был обнаружен повешенным в ванной комнате одиночной тюремной камеры.

Ранее Озер был приговорен турецким судом к лишению свободы на 11 196 лет, сообщает Bloomberg. Суд в Стамбуле признал самого Озера и двух его родственников виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.

Общая сумма убытков, понесенных инвесторами в результате краха Thodex, пока не установлена. В обвинительном заключении прокурора они оцениваются в 356 миллионов лир ($13 млн), при этом турецкие СМИ сообщают о цифрах, достигающих $2 млрд.

Озер был экстрадирован в Турцию из Албании в начале 2023 года после длительного судебного процесса. В июле в ходе судебных слушаний он заявил о своей невиновности. 

Thodex — турецкая криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. В апреле 2021 года ее основатель Озер внезапно уехал из страны, а платформа прекратила работу. Более 2 тыс. клиентов Thodex подали на нее в суд с обвинениями в мошенничестве и краже миллионов долларов.

