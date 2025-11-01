USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским

14:02 161

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе визита в Ватикан встретился с главой Римско-католической церкви Папой Львом XIV. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Встреча состоялась после общей аудиенции на Площади Святого Петра.

Шейх уль-ислам передал понтифику приветствия президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнул значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и сообщил о строительстве второй католической церкви в Азербайджане.

Пашазаде выразил надежду на визит Папы в Азербайджан, подчеркнув, что это позволит лично убедиться в высоком уровне межрелигиозной гармонии, государственно-религиозных отношений и атмосферы мультикультурализма в нашей стране.

Папа Лев XIV, в свою очередь, положительно отнесся к возможности визита в Азербайджан и отметил, что согласует его со своим рабочим графиком.

Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 514
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
Глава украинской разведки в самой горячей точке фронта
13:33 781
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 631
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4342
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 5875
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 3226
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 1823
Россия об эксперименте с Азербайджаном
Россия об эксперименте с Азербайджаном
11:35 3228
Азербайджанская нефть дешевеет
Азербайджанская нефть дешевеет
10:48 1494
Хороший друг в беде не оставит
Хороший друг в беде не оставит
10:24 2474
Сын Трампа едет в Армению
Сын Трампа едет в Армению
10:12 3200

