Новшество в бакинском метро

В бакинском метро запущена оплата проезда посредством NFC. Об этом сообщили в ОАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что отныне проезд можно оплачивать всеми поддерживающими NFC картами местных банков, а также через Apple Pay и Google Pay.

«Нововведение в настоящее время тестируется на всех станциях «фиолетовой» линии («Ходжасан», «Автовокзал», «Мемар Аджеми» и «8 Ноября») и вскоре будет активно на всех линиях. В период тестирования при возникновении технических проблем пассажиры могут оплатить проезд посредством BakıKart или другими способами», — говорится в заявлении.