Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Новшество в бакинском метро

14:31 1586

В бакинском метро запущена оплата проезда посредством NFC. Об этом сообщили в ОАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что отныне проезд можно оплачивать всеми поддерживающими NFC картами местных банков, а также через Apple Pay и Google Pay.

«Нововведение в настоящее время тестируется на всех станциях «фиолетовой» линии («Ходжасан», «Автовокзал», «Мемар Аджеми» и «8 Ноября») и вскоре будет активно на всех линиях. В период тестирования при возникновении технических проблем пассажиры могут оплатить проезд посредством BakıKart или другими способами», — говорится в заявлении.

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 268
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4253
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8014
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1217
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2115
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2917
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1152
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4731
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6156
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4548
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2363

