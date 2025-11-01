USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

НАТО в нулевой фазе войны с Россией

14:33

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью представил комплексную концепцию обороны восточных границ альянса («Концепция линии сдерживания восточного фланга») в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе, сообщает Die Welt.

По данным издания, Донахью ознакомил с оборонными планами, которые насчитывают 4,4 тыс. страниц, представителей всех 32 стран — членов НАТО 22 октября в Брюсселе.

Важную роль в концепции играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО, а, кроме того, улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными.

Концепцию обороны восточного фланга НАТО разработали на фоне опасений в альянсе по поводу возможного нападения России.

Бывший ведущий генерал НАТО в разговоре с Die Welt заявил, что на данный момент «мы уже находимся в «Фазе 0», имея в виду подготовку России к конфликту с альянсом. По мнению военного, после окончания российско-украинской войны опасность нападения на территорию НАТО, особенно страны Балтии, возрастет.

