Белый дом ужесточил правила для журналистов

В Белом доме изменили правила работы прессы — журналистам больше нельзя свободно посещать помещения в Западном крыле. Об этом говорится в публикации Reuters.

Аккредитованные журналисты Белого дома столкнулись с новыми ограничениями: им запретили свободно посещать офисы пресс-службы, включая помещение пресс-секретаря и сотрудников отдела коммуникаций, расположенные неподалеку от Овального кабинета. Теперь доступ возможен только по предварительной записи.

Как уточняют источники, речь идет о так называемой комнате 140, известной в профессиональной среде как «Верхняя пресса».

Ранее журналисты могли попасть туда без лишних процедур, чтобы получить оперативный комментарий или уточнить детали.

Однако теперь посещение возможно лишь по согласованию с уполномоченными представителями Белого дома.

Представители Совета национальной безопасности объяснили, что такие изменения связаны с внутренними структурными корректировками.

По данным ведомства, сотрудники службы коммуникаций теперь регулярно работают с материалами, содержащими конфиденциальные данные.