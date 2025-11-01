USD 1.7000
Белый дом ужесточил правила для журналистов

14:43 495

В Белом доме изменили правила работы прессы — журналистам больше нельзя свободно посещать помещения в Западном крыле. Об этом говорится в публикации Reuters.

Аккредитованные журналисты Белого дома столкнулись с новыми ограничениями: им запретили свободно посещать офисы пресс-службы, включая помещение пресс-секретаря и сотрудников отдела коммуникаций, расположенные неподалеку от Овального кабинета. Теперь доступ возможен только по предварительной записи.

Как уточняют источники, речь идет о так называемой комнате 140, известной в профессиональной среде как «Верхняя пресса».

Ранее журналисты могли попасть туда без лишних процедур, чтобы получить оперативный комментарий или уточнить детали.

Однако теперь посещение возможно лишь по согласованию с уполномоченными представителями Белого дома.

Представители Совета национальной безопасности объяснили, что такие изменения связаны с внутренними структурными корректировками.

По данным ведомства, сотрудники службы коммуникаций теперь регулярно работают с материалами, содержащими конфиденциальные данные.

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 273
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4258
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8017
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1221
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2122
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2920
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1152
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4731
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6156
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4550
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2364

