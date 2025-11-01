Украина умирает, но не сдается!

По данным американского аналитического центра Atlantic Council, обострение боевых действий на востоке Украины за стратегически важный город Покровск выявило главную проблему Киева — дефицит личного состава в ВСУ, который все больше ограничивает способность удерживать линию фронта. О нехватке живой силы говорил и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что «украинские войска на Покровском направлении уступают по численности российской армии в пропорции 8:1». С начала полномасштабного вторжения украинские вооруженные силы сумели за счет потока добровольцев увеличить численность ВСУ до одного миллиона человек. Однако затяжные боевые действия, значительные потери и рост числа дезертирств серьезно сократили кадровые резервы. По данным МВД Украины, с начала войны за границу бежали почти 45 тысяч человек, уклонившихся от мобилизации. О том, как украинская армия намерена восполнить нехватку личного состава и какие политические и стратегические решения определяют ход войны, продолжающейся уже 1346 дней, haqqin.az побеседовал с украинским политологом, доктором философии, экспертом по внутренней и внешней политике Людмилой Покровщук.

- В конце августа 2025 года украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения. С тех пор только в Германию, по различным оценкам, въехало около 100 тысяч украинцев из этой возрастной категории. Не противоречит ли данное решение очевидной нехватке солдат в рядах Вооруженных сил Украины? - В Украине мобилизация начинается с 25 лет. Участие мужчин в возрасте от 18 до 22 лет в составе армии всегда было делом добровольным. Никто официально не призывает этих ребят, хотя многие из них действительно пошли служить по собственному желанию. Кабинет Министров создал достаточно привлекательные условия, чтобы молодежь могла осознанно заключать контракты на военную службу. Замечу, что мужчины до 25 лет служат только в определенных родах войск. В условиях масштабной войны сложно оценивать некоторые решения, принимаемые правительством. Президент Зеленский действует исходя из своего понимания ситуации. Нам, экспертам, трудно комментировать каждое из них, потому что мы не владеем полной информацией о переговорах и внутриполитических деталях. Думаю, что цифра в 100 тысяч молодых мужчин, выехавших за границу, заметно преувеличена. К тому же, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, этот указ не повлиял на мобилизационный процесс, поскольку возраст от 18 до 22 лет не является мобилизационным. - Но есть ли уверенность, что через несколько лет хотя бы часть этих молодых людей вернется и встанет под ружье? - В Украине есть оппозиционные силы, включая откровенно пророссийские, которые критикуют данное решение. Однако выезд мужчин немобилизационного возраста никак не влияет на ситуацию ни под Покровском, ни на других участках фронта. Президент Зеленский пока не намерен снижать возраст призыва ниже 22 лет, полагая, что ситуация находится под контролем. Посмотрим, как будут развиваться события на международной арене — особенно в отношениях с Соединенными Штатами и европейскими странами. Сейчас Россия старается максимально обострить ситуацию на линии фронта, потому что во всем мире формируется политический запрос на прекращение войны. После встречи президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, а вслед за завершением горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке этот запрос усилился. В Вашингтоне и других столицах все отчетливее понимают, что война в Украине оказывает мощное негативное влияние на мировую экономику, а потому требует скорейшего урегулирования.

- Вопрос в том, есть ли у Владимира Путина интерес в завершении войны? - В Кремле прекрасно понимают, что мировые игроки все настойчивее требуют прекращения боевых действий. Россия, оставаясь стороной, не желающей садиться за стол переговоров, пытается повысить ставки, усиливая давление на фронте. Путину своих людей не жаль, а ресурсов у России гораздо больше, чем у Украины. Поэтому Москва делает ставку на так называемые «мясные штурмы». Киев же, напротив, придерживается тактики асимметричных действий — ударов беспилотниками по объектам в глубине российской территории. Это способ компенсировать нехватку живой силы и избежать огромных потерь, которых Украина просто не может себе позволить. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал: сохранение жизни украинцев, особенно молодежи, — приоритет. Сейчас Россия пытается шантажировать Запад угрозой применения ядерного оружия, в том числе демонстрацией межконтинентальных баллистических ракет 9М729, способных нести ядерные боеголовки. Однако политический маневр Москвы заметно сузился. После встречи Путина и Трампа на Аляске в Кремле царило воодушевление, но ситуация изменилась: Пентагон дал Белому дому зеленый свет на передачу Украине ракет дальнего радиуса действия «Томагавк». Возможно, вскоре Украина получит и другие высокоточные системы вооружений. - В Киеве действительно верят в скорое завершение войны? - Скорее, в Киеве осознают, что горячая фаза боевых действий близка к завершению и страна подошла к этапу возможных переговоров. Это то, о чем украинское руководство говорит давно: вначале прекращение огня, а уже затем - переговоры. Россия традиционно занимает противоположную позицию: прежде «обсудим первопричины», а уже потом, возможно, перемирие. Ранее позиция Вашингтона по этому вопросу колебалась, но теперь администрация Трампа решительно настаивает: сперва прекращение огня, затем дипломатический процесс. Трамп уже применил этот подход на Ближнем Востоке, когда сумел привлечь Турцию и Катар к посредничеству между Израилем и ХАМАС. Аналогичным образом он рассчитывает, что с Россией будет взаимодействовать Китай. Это создает в Киеве ощущение приближения новой фазы — фазы переговоров.