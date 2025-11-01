USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Фидан-оптимист

14:56 730

Турция готова принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной, заявил в субботу турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

«Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в том числе к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами», - заявил Фидан.

По его словам, Турция искренне верит, что дипломатия остается единственным путем к прекращению российско-украинской войны.

«Вновь заявляем о готовности принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле», - сказал министр на форуме TRT World Forum.

