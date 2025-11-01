Мунтяну принес присягу

Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну в субботу принесло присягу, что знаменует официальное начало его работы, сообщают молдавские СМИ.

Церемония транслировалась на официальной странице президента Молдовы Майи Санду в соцсети.

Церемония принесения присяги Мунтяну и его министрами состоялась в присутствии Санду и Игоря Гросу – спикера парламента Молдовы, где накануне выразили вотум доверия правительству.

В своей речи президент Молдовы отметила, что новое правительство должно довести до конца уже начатые реформы и программы, которые помогут стране на пути к вступлению в ЕС.

«Нам нужны смелые меры, которые обеспечат развитие экономики... все цели могут быть достигнуты, только если мы воспользуемся историческим шансом, который предоставляет ЕС», – сказала Санду.

На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну.

«Александру Мунтяну 61 год, и он позиционирует себя как «американец молдавского происхождения». Ранее он не участвовал в политической деятельности», — пишет издание Ziarul de Gardă.

Уточняется, что Мунтяну более 20 лет живет в Украине. По информации из открытых источников, он является одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове. Бизнесмен окончил МГУ по специальности «физика» и экономический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.