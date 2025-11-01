USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Мунтяну принес присягу

15:12 590

Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну в субботу принесло присягу, что знаменует официальное начало его работы, сообщают молдавские СМИ.

Церемония транслировалась на официальной странице президента Молдовы Майи Санду в соцсети.

Церемония принесения присяги Мунтяну и его министрами состоялась в присутствии Санду и Игоря Гросу – спикера парламента Молдовы, где накануне выразили вотум доверия правительству.

В своей речи президент Молдовы отметила, что новое правительство должно довести до конца уже начатые реформы и программы, которые помогут стране на пути к вступлению в ЕС.

«Нам нужны смелые меры, которые обеспечат развитие экономики... все цели могут быть достигнуты, только если мы воспользуемся историческим шансом, который предоставляет ЕС», – сказала Санду.

На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну.

«Александру Мунтяну 61 год, и он позиционирует себя как «американец молдавского происхождения». Ранее он не участвовал в политической деятельности», — пишет издание Ziarul de Gardă.

Уточняется, что Мунтяну более 20 лет живет в Украине. По информации из открытых источников, он является одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове. Бизнесмен окончил МГУ по специальности «физика» и экономический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 277
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4262
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8019
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1223
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2123
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2925
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1154
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4733
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6157
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4551
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2365

ЭТО ВАЖНО

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 277
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4262
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8019
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1223
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2123
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2925
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1154
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4733
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6157
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4551
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться