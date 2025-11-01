Иран готов к труду и обороне

Иран готов ответить на любые враждебные действия со стороны Израиля, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы готовы ко всем вариантам развития событий и ожидаем любого агрессивного поведения со стороны Израиля», - сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Мы более чем готовы на всех уровнях, а Израиль потерпит еще одно поражение в случае войны» - добавил Аракчи, пригрозив Израилю «серьезными последствиями».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку.

США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.