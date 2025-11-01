USD 1.7000
Дина бросает вызов Трампу

15:40 753

Член Палаты представителей Конгресса США Дина Тайтэс представила в пятницу законопроект, блокирующий директиву президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

Инициатива призвана запретить исполнительной власти проводить взрывные испытания ядерного оружия. Она блокирует выделение из бюджета средств на их проведение. Законопроект уже поддержали несколько видных американских ученых.

«Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады, - заявила Тайтэс, представляя законопроект. - Его заявление о возобновлении ядерных испытаний в США противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые Соединенные Штаты после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений.

Кроме того, это снова поставит жителей Невады под угрозу заражения радиацией и значительно ухудшит состояние окружающей среды. До истечения срока действия единственного соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией осталось всего 97 дней, и сейчас самое время вести переговоры о новых соглашениях по контролю над вооружениями, а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады», - сказала она. 

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 281
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4265
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8019
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1223
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2123
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2928
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1154
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4733
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6158
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4552
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2367

