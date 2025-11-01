Дина бросает вызов Трампу

Инициатива призвана запретить исполнительной власти проводить взрывные испытания ядерного оружия. Она блокирует выделение из бюджета средств на их проведение. Законопроект уже поддержали несколько видных американских ученых.

«Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады, - заявила Тайтэс, представляя законопроект. - Его заявление о возобновлении ядерных испытаний в США противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые Соединенные Штаты после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений.

Кроме того, это снова поставит жителей Невады под угрозу заражения радиацией и значительно ухудшит состояние окружающей среды. До истечения срока действия единственного соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией осталось всего 97 дней, и сейчас самое время вести переговоры о новых соглашениях по контролю над вооружениями, а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады», - сказала она.