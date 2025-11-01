USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

ХАМАС передал Израилю тела неизвестных

15:59 317

ХАМАС вернул останки еще трех человек, которые были переданы Израилю через Красный Крест. Тела отправлены на экспертизу для идентификации.

Красный Крест сообщил, что в пятницу поздно вечером он передал Израилю останки трех неопознанных людей. Их отправили на изучение судебно-медицинским экспертам. Как сообщил израильский военный чиновник, возможно, речь идет не о телах пропавших заложников.

Источник Associated Press рассказал, что останки ранее были переданы Красному Кресту движением ХАМАС в Газе.

Передача последовала за тем, как Израиль вернул тела 30 палестинцев властям Газы в пятницу. Этот обмен завершился после того, как боевики передали останки двух заложников, что свидетельствует о том, что напряженное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продвигается вперед, хотя и медленно.

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 281
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4267
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8019
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1223
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2124
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2928
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1154
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4733
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6158
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4552
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2367

