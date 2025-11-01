ХАМАС передал Израилю тела неизвестных

ХАМАС вернул останки еще трех человек, которые были переданы Израилю через Красный Крест. Тела отправлены на экспертизу для идентификации.

Красный Крест сообщил, что в пятницу поздно вечером он передал Израилю останки трех неопознанных людей. Их отправили на изучение судебно-медицинским экспертам. Как сообщил израильский военный чиновник, возможно, речь идет не о телах пропавших заложников.

Источник Associated Press рассказал, что останки ранее были переданы Красному Кресту движением ХАМАС в Газе.

Передача последовала за тем, как Израиль вернул тела 30 палестинцев властям Газы в пятницу. Этот обмен завершился после того, как боевики передали останки двух заложников, что свидетельствует о том, что напряженное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продвигается вперед, хотя и медленно.