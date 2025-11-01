Военные из Нахчывана прошли курс горных коммандос

В Испарте (Турция) завершился курс горных коммандос, проведенный с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии в рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией «О сотрудничестве в области военного образования». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Выступившие на мероприятии поздравили военнослужащих с успешным завершением курса и подчеркнули, что приобретенные в ходе подготовки знания и навыки будут способствовать развитию их боевых качеств и дальнейшему повышению профессионального уровня.

В завершение выпускникам вручили сертификаты.

Отметим, что на курсе «Горных коммандос» слушатели освоили современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучили возможности применения новых технологий.