Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь

16:20

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что надеется на помощь Пекина для восстановления диалога Южной Кореи и КНДР, передает Yonhap.

«Я надеюсь, что Республика Корея и Китай укрепят стратегические линии связи, воспользуются ими и будут работать над возобновлением диалога с Северной Кореей. Важность региональной безопасности переоценить нельзя», - сказал Ли Чжэ Мён.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён (справа)

Он отметил, что контакты на высоком уровне между КНР и КНДР стали чаще, и назвал это положительным развитием событий.

1 ноября «на полях» неформальной встречи глав министерств обороны стран АСЕАН и КНР министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил китайскому коллеге Дун Цзюню, что в Сеуле рассчитывают на конструктивную роль КНР в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове.

Южная Корея и КНР подписали в субботу семь меморандумов о взаимопонимании - по обмену валют, совместной борьбе с кибермошенничеством, по усилению взаимодействия в торговле и сфере услуг, по плану экономического сотрудничества на 2026-2030 годы, по реализации программы партнерства в области стартапов. 

Ли Чжэ Мён, выступая на закрытии саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу, заявил, что Южная Корея продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряженности и укрепления доверия с КНДР в целях содействия миру на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4272
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8021
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1225
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2128
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2931
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1155
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4736
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6159
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4555
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2369

