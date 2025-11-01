Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь

«Я надеюсь, что Республика Корея и Китай укрепят стратегические линии связи, воспользуются ими и будут работать над возобновлением диалога с Северной Кореей. Важность региональной безопасности переоценить нельзя», - сказал Ли Чжэ Мён.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что надеется на помощь Пекина для восстановления диалога Южной Кореи и КНДР, передает Yonhap.

Он отметил, что контакты на высоком уровне между КНР и КНДР стали чаще, и назвал это положительным развитием событий.

1 ноября «на полях» неформальной встречи глав министерств обороны стран АСЕАН и КНР министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил китайскому коллеге Дун Цзюню, что в Сеуле рассчитывают на конструктивную роль КНР в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове.

Южная Корея и КНР подписали в субботу семь меморандумов о взаимопонимании - по обмену валют, совместной борьбе с кибермошенничеством, по усилению взаимодействия в торговле и сфере услуг, по плану экономического сотрудничества на 2026-2030 годы, по реализации программы партнерства в области стартапов.

Ли Чжэ Мён, выступая на закрытии саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу, заявил, что Южная Корея продолжит принимать превентивные меры для снижения военной напряженности и укрепления доверия с КНДР в целях содействия миру на Корейском полуострове и в регионе в целом.