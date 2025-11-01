USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Украина требует новых санкций против РФ

16:31 69

Украина решительно осудила новые целенаправленные атаки России по подстанциям, от которых зависит стабильное внешнее электропитание украинских атомных электростанций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что это первые прицельные атаки такого типа с декабря 2024 года - даты принятия Советом управляющих МАГАТЭ резолюции GOV/2024/73, которая прямо определяет угрозу ядерной безопасности из-за ударов по объектам внешнего электропитания АЭС.

По данным МАГАТЭ, во время утренней военной активности 30 октября были повреждены подстанции, обеспечивающие безопасное электропитание атомных станций.

Украина полностью разделяет обеспокоенность, высказанную Генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси.

В МИД подчеркнули, что удары по гражданским энергетическим объектам, которые непосредственно влияют на безопасную эксплуатацию ядерных установок, нарушают принципы различения и пропорциональности международного гуманитарного права.

Такие действия несовместимы с «Семью незаменимыми принципами» МАГАТЭ, в частности с четвертым - об обязательности надежного внешнего электропитания всех ядерных объектов.

 

Министерство также заявило, что характер целеопределения, последовательность поражений и соответствие выбранных целей схемам внешнего электропитания АЭС свидетельствуют о возможном участии представителей российских государственных энергетических компаний, в частности корпорации «Росатом».

Использование специальных технических данных может указывать на соучастие в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма.

Украина призвала международных партнеров усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности расширить ограничения в отношении «Росатома» и аффилированных структур, а также полностью прекратить любое сотрудничество с ними в гражданской ядерной сфере.

Отметим, накануне МАГАТЭ сообщило, что из-за военных действий России повреждены подстанции, важные для ядерной безопасности Украины.

«Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют», - сказал Гросси.

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 293
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4273
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8021
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1226
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2130
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2931
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1155
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4736
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6159
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4558
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2369

ЭТО ВАЖНО

Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 293
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 4273
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8021
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1226
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2130
Ожесточенные бои в Покровске: что известно
Ожесточенные бои в Покровске: что известно ОБНОВЛЕНО 14:19
14:19 2931
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество
Украина и Азербайджан расширяют медицинское сотрудничество фото
12:53 1155
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 4736
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема; все еще актуально
31 октября 2025, 19:36 6159
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье
Украинцы подорвали важнейший нефтепровод в Подмосковье ВИДЕО
11:47 4558
После Эрдогана к Оджалану
После Эрдогана к Оджалану
11:35 2369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться