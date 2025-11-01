Украинская армия получила «истребители танков»

Информация о передаче Украине этой техники появилась еще несколько лет назад, но подтвердить ее удалось только сейчас.

Как сообщает Telegram-канал Military Journal, одна из таких машин была замечена на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Это впервые, когда B1 Centauro засветились на вооружении ВСУ.

Сообщается, что танк уже используется украинскими военными на поле боя и получил дополнительную типовую защиту в виде кумулятивных решеток, а также мангала.

В то же время пока неизвестно, были ли переданы все запланированные машины, или поставка еще продолжается, и сколько именно колесных танков B1 Centauro получила Украина.

Как отмечают в Defense Express, впервые информация о том, что Украина может получить колесные танки B1 Centauro, появилась еще в 2023 году. В начале 2025 года эти машины «засветились» во время перевозок в Европе. Согласно информации из открытых источников, сегодня на вооружении итальянской армии находится более 250 колесных танков B1 Centauro.

Centauro B1 – «истребитель танков», разработанный компаниями Fiat и OTO Melara по запросу итальянской армии. Эта машина в своей огневой мощи эквивалентна основному боевому танку Leopard 1, который тогда находился на вооружении ВС Италии. Истребители танков Centauro поставлялись на экспорт в Бразилию, Испанию, Иорданию и Оман. С 2000 по 2002 год армия США арендовала 16 Centauro. Их использовали для обучения первых экипажей для Stryker MGS, чтобы получить опыт управления колесной боевой машиной.

Машина была разработана для разведки, огневой поддержки и защиты территорий. Во многих миротворческих миссиях B1 Centauro использовались для сопровождения конвоев и патрулирования дорог.