USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Украинская армия получила «истребители танков»

16:42 2265

Вооруженные силы Украины получили на вооружение итальянские колесные танки B1 Centauro, пишет РБК-Украина.

Информация о передаче Украине этой техники появилась еще несколько лет назад, но подтвердить ее удалось только сейчас. 

Как сообщает Telegram-канал Military Journal, одна из таких машин была замечена на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Это впервые, когда B1 Centauro засветились на вооружении ВСУ.

Сообщается, что танк уже используется украинскими военными на поле боя и получил дополнительную типовую защиту в виде кумулятивных решеток, а также мангала.

В то же время пока неизвестно, были ли переданы все запланированные машины, или поставка еще продолжается, и сколько именно колесных танков B1 Centauro получила Украина.

Как отмечают в Defense Express, впервые информация о том, что Украина может получить колесные танки B1 Centauro, появилась еще в 2023 году. В начале 2025 года эти машины «засветились» во время перевозок в Европе. Согласно информации из открытых источников, сегодня на вооружении итальянской армии находится более 250 колесных танков B1 Centauro.

Centauro B1 – «истребитель танков», разработанный компаниями Fiat и OTO Melara по запросу итальянской армии. Эта машина в своей огневой мощи эквивалентна основному боевому танку Leopard 1, который тогда находился на вооружении ВС Италии. Истребители танков Centauro поставлялись на экспорт в Бразилию, Испанию, Иорданию и Оман. С 2000 по 2002 год армия США арендовала 16 Centauro. Их использовали для обучения первых экипажей для Stryker MGS, чтобы получить опыт управления колесной боевой машиной.

Машина была разработана для разведки, огневой поддержки и защиты территорий. Во многих миротворческих миссиях B1 Centauro использовались для сопровождения конвоев и патрулирования дорог.

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 382
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2159
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7167
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1372
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3718
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2266
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1504
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5347
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1769
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2767

ЭТО ВАЖНО

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 382
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2159
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7167
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1372
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3718
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2266
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1504
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5347
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1769
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2767
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться