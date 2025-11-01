Фидан едет в Ирак

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Ирак. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Визит состоится 2 ноября.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи Фидана с высокопоставленными представителями Ирака.
