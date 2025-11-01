USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Фидан едет в Ирак

16:51 357

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Ирак. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Визит состоится 2 ноября.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи Фидана с высокопоставленными представителями Ирака.

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 382
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2164
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7167
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1376
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3718
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2269
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1506
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5348
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1769
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2769

