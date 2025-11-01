США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан

В сентябре Соединенные Штаты заблокировали трехстороннее соглашение о газовом свопе между Ираком, Туркменистаном и Ираном. По этой схеме Багдад рассчитывал импортировать через территорию Ирана до 5 миллиардов кубометров туркменского газа в год, чтобы решить проблему дефицита электроэнергии. Однако под давлением Вашингтона и из-за риска вторичных санкций Ирак от этой сделки отказался. Отмечу, что данная инициатива обсуждалась еще в 2023 году, но слабым звеном намечавшейся сделки оставались американские санкции против Тегерана. А администрация Дональда Трампа, пришедшая к власти в январе 2025 года, лишь усилила давление. Механизм расчетов предполагался безденежный, с допуском международных наблюдателей к контролю за выполнением, однако Вашингтон такой формат не принял, а Багдад в свою очередь опасался ударов по своей банковской системе.

Ирак, обладающий значительными запасами нефти, с момента свержения режима Саддама Хусейна после вторжения США в 2003 году так и не смог обеспечить стабильное энергоснабжение страны. Значительная часть иракских домохозяйств по-прежнему зависит от частных генераторов, что увеличивает расходы населения и провоцирует социальное недовольство. Ситуацию усугубляют периоды экстремальной жары, когда дефицит электричества делает невозможной работу бытовых кондиционеров. Решение Вашингтона блокировать импорт туркменского газа в Ирак через Иран следует рассматривать как элемент стратегии усиления санкционного давления на Тегеран, а вовсе не как шаг, направленный против Багдада или Ашхабада. И, тем не менее, именно Ирак и Туркменистан несут наибольшие экономические издержки. По оценке стамбульского эксперта по энергетике Дэвида О’Бирна, ежегодный объем в 5 миллиардов кубометров, на которые в ближайшие годы рассчитывал Ирак, невелик по сравнению с 34 миллиардами кубометров, которые Туркменистан ежегодно поставляет в Китай. Но сам по себе прецедент, вероятно, вынудит Ашхабад скорректировать свою экспортную стратегию.

Приостановлена и другая сделка — поставки туркменского газа по своп-соглашению через Иран в Турцию. Этот проект рассматривался как сигнал надежности для западных инвесторов и предполагал поставку до 1,3 миллиарда кубометров в текущем году с перспективой наращивания объемов. Однако в конце октября генеральный директор «Туркменгаза» Максат Бабаев объявил о приостановке «по неустановленным техническим причинам». Туркменистан известен своей жесткой и зачастую непредсказуемой ценовой политикой. В 2022 году эта страна поставила в Азербайджан через Иран до 2 миллиардов кубометров газа по годовой своп-схеме. Ожидалось продление и увеличение объемов, однако Баку и Ашхабад не договорились по цене. В случае с турецким направлением главным препятствием может быть не только цена, но и сама структура обмена с участием Ирана, которая подпадает под санкционные ограничения. Усиление американских санкций против Ирана, а также автоматическое восстановление санкций Совета Безопасности ООН после провала в прошлом месяце ирано-европейских ядерных переговоров откладывают планы Туркменистана по экспорту газа в соседние страны по трубопроводной сети ИРИ. На этом фоне аналитики ожидают, что Ашхабад активнее вернется к идее выхода на европейский рынок через Азербайджан и Турцию по Транскаспийскому газопроводу. Тем более что сигналы в эту сторону уже прозвучали.

22 октября на 5-м Тбилисском форуме «Шелковый путь» министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подтвердил приверженность своей страны идее возрождения транзитного коридора Центральная Азия — Европа, подчеркнув важность западного направления и создания устойчивого энергетического коридора по маршруту Каспийское море — Южный Кавказ — Европа. Налицо и признаки готовности со стороны Азербайджана, по территории которого должен пройти транзит туркменского газа в Турцию и далее в Европейский союз. Как отмечает автор публикации на портале Eurasianet.org, единая политическая поддержка проекта Транскаспийского трубопровода повысила бы готовность инвесторов финансировать не только сам морской участок, но и расширение пропускной способности существующих магистралей через Азербайджан, Грузию и Турцию. В качестве дополнительной опции рассматривается прокладка сухопутного газопровода вдоль предполагаемого армяно-азербайджанского коридора, получившего название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». После парафирования 8 августа в Вашингтоне текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и подписания соглашения по «Маршруту Трампа» начались высокоуровневые обсуждения между Баку и Ашхабадом о реализации новых энергетических проектов. Эти темы поднимались и во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Детали не раскрываются, однако экспертное сообщество исходит из того, что укрепление роли США на Южном Кавказе, ослабление рычагов влияния России и текущая геополитическая конъюнктура повышают шансы Транскаспийского проекта.