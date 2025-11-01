Человекобойня

Мятежные части Сил оперативной поддержки (RSF) теперь официально контролируют все пять столиц федеральных штатов, на которые разделен исторический регион Судана – Дарфур. На всех этих территориях сегодня царит ужас и кровавая резня мирного населения. Это — не спутниковые снимки. Это — анатомия зверства, вскрытие, проведенное с орбиты. Вот — бурые разводы, которые аналитики в штатском осторожно называют «пятнами органического происхождения». Вот — неподвижные тени, вытянувшиеся на пыльных улицах Эль-Фашера. А вот — цифровой автопортрет палача: боец Сил быстрой поддержки наводит камеру смартфона на свою работу, улыбается и выкладывает зверство в Сеть, ставя хештег. Сотни тысяч людей, запертых в «убойном ящике» из земляных валов, стали живым топливом для этой машины смерти. Падение Эль-Фашера в октябре 2025-го — не смена флагов на руинах. Это — систематическое уничтожение, доведенное до чудовищного автоматизма. Это — геноцид, поставленный на конвейер.

История в Судане не повторяется — она затаивала дыхание на два десятилетия, чтобы нанести новый, сокрушительный удар. Голод как тактика, захват городов, миллионы беженцев — знакомые инструменты старой резни. Но нынешний кризис мрачнее. События в Эль-Фашере, последнем оплоте правительственной армии в Дарфуре, павшем под натиском RSF, — это не просто напоминание. Это — приговор. Конфликт, начавшийся в 2023 году как грызня двух генералов за власть, сбросил маску. Он предстал тем, чем был всегда: тотальной кампанией этнических чисток, от которой уже трещит по швам сама карта страны. В 2003-м мир с содроганием выучил слово «Джанджавид» — «демоны на конях». Их наследники из RSF не просто возродили тактику предков. Они создали ее промышленную версию. Осада, блокада, штурм — и финальный, отлаженный акт: кровавая резня, поставленная на поток. Это не спонтанное насилие. Это — производство смерти. Холодный, бюрократический ужас, где каждый этап работает с ужасающей эффективностью. Хроники распада, запрограммированного век назад Нынешний кризис в Судане — не случайный сбой. Это закономерный финал столетней пьесы, первый акт которой был написан в колониальных канцеляриях. В конце XIX — начале XX веков британцы, не задумываясь о последствиях, скроили государство Судан, как лоскутное одеяло, механически сшив несовместимые миры. В одну конструкцию были заключены арабизированный Хартум на Ниле, султанат Дарфур на западе с его африканскими мусульманскими народами, Кордофан и земли нилотов юга, исповедовавших христианство и анимизм. Британская администрация лишь углубила раскол, годами управляя севером и югом порознь, выстраивая пропасть между двумя частями будущей нации, которой так и не суждено было состояться.

Когда в 1956 году Судан получил независимость, это искусственное образование не выдержало испытания суверенитетом. Колониальная конструкция, лишенная скрепляющего цемента общей идентичности, начала трещать по швам. Арабские элиты Хартума, унаследовавшие власть, увидели в богатой ресурсами периферии не партнеров, а добычу. Ответом стала политика насильственной арабизации и исламизации, кульминацией которой стало введение шариата на всей территории страны. Эта стратегия, цинично игнорировавшая культурное и религиозное многообразие государства, на десятилетия погрузила Судан в кровавый хаос двух гражданских войн между севером и югом (1955-1972 и 1983-2005 гг.), унесших жизни около двух миллионов человек и выковавших поколения, не знавшие иной реальности, кроме войны. Южному Судану в этой трагической лотерее повезло вырвать свой жребий. Благодаря политической поддержке Запада, международному посредничеству и экономической помощи Китая, пусть и не безвозмездной, нилоты смогли ценой невероятных потерь отстоять независимость, официально признанную в 2011 году. Но для Дарфура и Южного Кордофана, населенных африканскими мусульманскими народами — фур, масалит, загава, нуба, — не нашлось ни геополитической воли, ни спасительного выхода. Столкнувшись с растущим недовольством на западе, хартумский режим сделал свою самую мрачную ставку, обратившись к древнейшей стратегии «разделяй и властвуй». Правительство натравило на земледельческие народы арабских кочевников-баггара, чьи конфликты с оседлыми фермерами из-за земли и воды обострились на фоне засухи. Из племени резигат и других групп были сформированы проправительственные ополчения «Джанджавид» — «демоны на конях». С 2003 года, вооружаемые, поддерживаемые и покрываемые властями, они развязали кампанию систематического террора. Это была не спонтанная вспышка насилия, а спланированная кампания этнических чисток, приведшая к сотням тысяч смертей и миллионам перемещенных лиц, — геноцид, официально признанный международным сообществом. Именно в этом котле и были выкованы методы и структуры, которые сегодня в лице Сил быстрой поддержки (RSF) добивают то, что когда-то называлось Суданом.

Проект «Чадский халифат» За сухими сводками о боях за Эль-Фашер и катастрофическими отчетами ООН скрывается простая и циничная формула этой войны. Генерал Мохаммед Хамдан Дагло (Хемидетти) и его Силы быстрой поддержки (RSF) воюют не за идеологию или кресло в хартумском правительстве. Их стратегическая цель — собственное суверенное государство. Ибо в XXI веке высшая форма бизнеса — это приобрести собственные государственные границы. Такая граница — это не просто линия на карте. Это — юридический щит от международного правосудия и пропуск в большую геополитику. Это — монопольное право на ренту со всего, что пересекает эту черту: от дарфурского золота, исторически бывшего финансовым стержнем RSF, до потоков каптагона — амфетаминовой пасты, чьи маршруты из Ливии и Чада они уже прибрали к рукам. Независимое государство Дагло — не проект национального самоопределения. Это — стратегический бизнес-план по созданию частной корпорации под вывеской суверенитета, где президентский дворец будет выполнять функции головного офиса, а министерства — отделов логистики и безопасности. Конечная цель — создание не просто бантустана, а государства-хаба. Контролируя ключевые территории на стыке Судана, Чада, Ливии и ЦАР, Хемидетти сможет превратить свою вотчину в незаменимого диспетчера для контрабандистов, работорговцев и наемников всего региона. Прибыль от этого транзита, помноженная на доходы от добычи золота и системы вымогательства, станет гарантией того, что вчерашний торговец верблюдами и его клан будут кормиться долго, сытно и безотчетно. Это — не война за власть в ее классическом понимании. Это — IPO нового типа государственности, где активы — это пустыня, оружие и человеческое страдание, а дивиденды выплачиваются в валюте и безнаказанности. Экономическая модель RSF включает и экспорт силовых услуг как высокодоходную статью. Отработанная схема предоставления бойцов для участия в сторонних конфликтах, как это было в Йемене в составе саудовско-эмиратской коалиции, наглядно демонстрирует возможность Хемидетти монетизировать свою военную мощь на международной арене. В проекте «государства-хаба» этот опыт превращается в легализованный бизнес: официальный наемнический сервис для всех, кто готов платить.