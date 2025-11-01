Человекобойня

Мятежные части Сил оперативной поддержки (RSF) теперь официально контролируют все пять столиц федеральных штатов, на которые разделен исторический регион Судана – Дарфур. На всех этих территориях сегодня царит ужас и кровавая резня мирного населения.
Это — не спутниковые снимки. Это — анатомия зверства, вскрытие, проведенное с орбиты. Вот — бурые разводы, которые аналитики в штатском осторожно называют «пятнами органического происхождения». Вот — неподвижные тени, вытянувшиеся на пыльных улицах Эль-Фашера. А вот — цифровой автопортрет палача: боец Сил быстрой поддержки наводит камеру смартфона на свою работу, улыбается и выкладывает зверство в Сеть, ставя хештег. Сотни тысяч людей, запертых в «убойном ящике» из земляных валов, стали живым топливом для этой машины смерти. Падение Эль-Фашера в октябре 2025-го — не смена флагов на руинах. Это — систематическое уничтожение, доведенное до чудовищного автоматизма. Это — геноцид, поставленный на конвейер.
История в Судане не повторяется — она затаивала дыхание на два десятилетия, чтобы нанести новый, сокрушительный удар. Голод как тактика, захват городов, миллионы беженцев — знакомые инструменты старой резни. Но нынешний кризис мрачнее. События в Эль-Фашере, последнем оплоте правительственной армии в Дарфуре, павшем под натиском RSF, — это не просто напоминание. Это — приговор. Конфликт, начавшийся в 2023 году как грызня двух генералов за власть, сбросил маску. Он предстал тем, чем был всегда: тотальной кампанией этнических чисток, от которой уже трещит по швам сама карта страны.
В 2003-м мир с содроганием выучил слово «Джанджавид» — «демоны на конях». Их наследники из RSF не просто возродили тактику предков. Они создали ее промышленную версию. Осада, блокада, штурм — и финальный, отлаженный акт: кровавая резня, поставленная на поток. Это не спонтанное насилие. Это — производство смерти. Холодный, бюрократический ужас, где каждый этап работает с ужасающей эффективностью.
Хроники распада, запрограммированного век назад
Нынешний кризис в Судане — не случайный сбой. Это закономерный финал столетней пьесы, первый акт которой был написан в колониальных канцеляриях. В конце XIX — начале XX веков британцы, не задумываясь о последствиях, скроили государство Судан, как лоскутное одеяло, механически сшив несовместимые миры. В одну конструкцию были заключены арабизированный Хартум на Ниле, султанат Дарфур на западе с его африканскими мусульманскими народами, Кордофан и земли нилотов юга, исповедовавших христианство и анимизм. Британская администрация лишь углубила раскол, годами управляя севером и югом порознь, выстраивая пропасть между двумя частями будущей нации, которой так и не суждено было состояться.
Когда в 1956 году Судан получил независимость, это искусственное образование не выдержало испытания суверенитетом. Колониальная конструкция, лишенная скрепляющего цемента общей идентичности, начала трещать по швам. Арабские элиты Хартума, унаследовавшие власть, увидели в богатой ресурсами периферии не партнеров, а добычу. Ответом стала политика насильственной арабизации и исламизации, кульминацией которой стало введение шариата на всей территории страны. Эта стратегия, цинично игнорировавшая культурное и религиозное многообразие государства, на десятилетия погрузила Судан в кровавый хаос двух гражданских войн между севером и югом (1955-1972 и 1983-2005 гг.), унесших жизни около двух миллионов человек и выковавших поколения, не знавшие иной реальности, кроме войны.
Южному Судану в этой трагической лотерее повезло вырвать свой жребий. Благодаря политической поддержке Запада, международному посредничеству и экономической помощи Китая, пусть и не безвозмездной, нилоты смогли ценой невероятных потерь отстоять независимость, официально признанную в 2011 году. Но для Дарфура и Южного Кордофана, населенных африканскими мусульманскими народами — фур, масалит, загава, нуба, — не нашлось ни геополитической воли, ни спасительного выхода.
Столкнувшись с растущим недовольством на западе, хартумский режим сделал свою самую мрачную ставку, обратившись к древнейшей стратегии «разделяй и властвуй». Правительство натравило на земледельческие народы арабских кочевников-баггара, чьи конфликты с оседлыми фермерами из-за земли и воды обострились на фоне засухи. Из племени резигат и других групп были сформированы проправительственные ополчения «Джанджавид» — «демоны на конях». С 2003 года, вооружаемые, поддерживаемые и покрываемые властями, они развязали кампанию систематического террора. Это была не спонтанная вспышка насилия, а спланированная кампания этнических чисток, приведшая к сотням тысяч смертей и миллионам перемещенных лиц, — геноцид, официально признанный международным сообществом. Именно в этом котле и были выкованы методы и структуры, которые сегодня в лице Сил быстрой поддержки (RSF) добивают то, что когда-то называлось Суданом.
Проект «Чадский халифат»
За сухими сводками о боях за Эль-Фашер и катастрофическими отчетами ООН скрывается простая и циничная формула этой войны. Генерал Мохаммед Хамдан Дагло (Хемидетти) и его Силы быстрой поддержки (RSF) воюют не за идеологию или кресло в хартумском правительстве. Их стратегическая цель — собственное суверенное государство. Ибо в XXI веке высшая форма бизнеса — это приобрести собственные государственные границы.
Такая граница — это не просто линия на карте. Это — юридический щит от международного правосудия и пропуск в большую геополитику. Это — монопольное право на ренту со всего, что пересекает эту черту: от дарфурского золота, исторически бывшего финансовым стержнем RSF, до потоков каптагона — амфетаминовой пасты, чьи маршруты из Ливии и Чада они уже прибрали к рукам. Независимое государство Дагло — не проект национального самоопределения. Это — стратегический бизнес-план по созданию частной корпорации под вывеской суверенитета, где президентский дворец будет выполнять функции головного офиса, а министерства — отделов логистики и безопасности.
Конечная цель — создание не просто бантустана, а государства-хаба. Контролируя ключевые территории на стыке Судана, Чада, Ливии и ЦАР, Хемидетти сможет превратить свою вотчину в незаменимого диспетчера для контрабандистов, работорговцев и наемников всего региона. Прибыль от этого транзита, помноженная на доходы от добычи золота и системы вымогательства, станет гарантией того, что вчерашний торговец верблюдами и его клан будут кормиться долго, сытно и безотчетно. Это — не война за власть в ее классическом понимании. Это — IPO нового типа государственности, где активы — это пустыня, оружие и человеческое страдание, а дивиденды выплачиваются в валюте и безнаказанности.
Экономическая модель RSF включает и экспорт силовых услуг как высокодоходную статью. Отработанная схема предоставления бойцов для участия в сторонних конфликтах, как это было в Йемене в составе саудовско-эмиратской коалиции, наглядно демонстрирует возможность Хемидетти монетизировать свою военную мощь на международной арене. В проекте «государства-хаба» этот опыт превращается в легализованный бизнес: официальный наемнический сервис для всех, кто готов платить.
А что международное сообщество? Оно молчит. На протяжении конфликта СБ ООН не смог принять ни одной существенной резолюции по Судану, которая бы реально повлияла на ситуацию. Этот орган, несущий главную ответственность за международный мир и безопасность, оказался неспособен преодолеть разногласия и выработать единый подход, оставив гражданское население Судана один на один с насилием.
* * *
Война в Судане — это не хаос. Это — высокоточная операция по извлечению прибыли. Цель Мохаммеда Хамдана Дагло и его Сил быстрой поддержки (RSF) — не завоевать старую страну, а создать новую. Не нацию, а частную корпорацию с собственной границей, где президентский дворец будет выполнять функции головного офиса, а дипломатический паспорт станет пропуском для контейнеров с золотом, оружием и каптагоном. Это — IPO нового типа государственности, где активы — это пустыня и человеческое страдание, а дивиденды выплачиваются в валюте и безнаказанности.
Итог этой войны уже предрешен. Он отлит не в пулях, а в контрактах. Он написан не в политических заявлениях, а в отчетах коммерческих компаний. Судан, каким мы его знали, мертв. На его обломках возводится иное образование — государство-спойлер, криминальный супермаркет, чья тень будет долго падать на всю Северную Африку. И самое страшное — это не зверства «Джанджавид». Самое страшное — это тишина, которая за ними последует. Тишина, которую мир примет за мир.