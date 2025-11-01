USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Экс-принцу помогут деньгами

17:47 631

Король Великобритании Карл III собирается выплатить своему опальному брату Эндрю Маунтбеттен-Виндзору крупную сумму денег для переезда из его резиденции, а затем будет выплачивать ему ежегодное «пособие» из личных средств. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Один из вариантов соглашения по релокации… включает сначала шестизначную сумму, чтобы покрыть его (Эндрю –ред.) переезд из «Ройал Лодж» в Виндзоре в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке. За этим последует ежегодное пособие, которое Карл будет выплачивать из своих личных фондов», – говорится в статье.

Согласно источнику издания, пособие Эндрю будет «в несколько раз больше, чем военно-морская пенсия Маунтбеттен-Виндзора в размере £20 тыс. в год».

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх направил брату официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

