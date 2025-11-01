USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Иран не расстанется с ураном

17:59 386

Иранские власти намерены продолжать обогащение урана в мирных целях и исключают возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы не можем прекратить обогащение урана, и то, чего [противник] не получил военным путем, ему не добиться политическим», - отметил Аракчи.

Он подчеркнул, что Тегеран «не будет вести переговоры по своей ракетной программе, потому что ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента».

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, «ядерные материалы все еще находятся под завалами атакованных объектов». Он подчеркнул, что обогащенный уран «не был перевезен в другие места».

«Наши ядерная инфраструктура и оборудование повреждены, но наши технологии остались нетронутыми», - заявил Аракчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 387
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2173
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7170
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1382
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3721
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2276
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1509
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5350
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1773
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2769

ЭТО ВАЖНО

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 387
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2173
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7170
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1382
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3721
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2276
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1509
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5350
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1773
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться