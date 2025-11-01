Иран не расстанется с ураном

Иранские власти намерены продолжать обогащение урана в мирных целях и исключают возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы не можем прекратить обогащение урана, и то, чего [противник] не получил военным путем, ему не добиться политическим», - отметил Аракчи.

Он подчеркнул, что Тегеран «не будет вести переговоры по своей ракетной программе, потому что ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента».

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, «ядерные материалы все еще находятся под завалами атакованных объектов». Он подчеркнул, что обогащенный уран «не был перевезен в другие места».

«Наши ядерная инфраструктура и оборудование повреждены, но наши технологии остались нетронутыми», - заявил Аракчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.