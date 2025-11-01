Сколько территории Россия заняла в октябре?

В октябре российские войска заняли 267 квадратных километров украинской территории — показатель почти не изменился по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, захваченная в октябре площадь составляет около 0,04% от всей территории Украины. В целом Россия сейчас контролирует 19,09% украинской территории.

«В относительном показателе количество захваченной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий — на 2,3%», — отмечают в DeepState.

Наибольшее продвижение наблюдалось в районе Новопавловки–Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, занятых за месяц, и лишь 16% всех штурмовых действий.

На Покровском направлении интенсивность атак осталась примерно на уровне сентября, а на Лиманском участке — снизилась. Некоторое увеличение активности отмечено в районах Константиновки и Харьковщины — от Казачьей Лопани до Двуречанского.