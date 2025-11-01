USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Сколько территории Россия заняла в октябре?

18:13 603

В октябре российские войска заняли 267 квадратных километров украинской территории — показатель почти не изменился по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, захваченная в октябре площадь составляет около 0,04% от всей территории Украины. В целом Россия сейчас контролирует 19,09% украинской территории.

«В относительном показателе количество захваченной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий — на 2,3%», — отмечают в DeepState.

Наибольшее продвижение наблюдалось в районе Новопавловки–Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, занятых за месяц, и лишь 16% всех штурмовых действий.

На Покровском направлении интенсивность атак осталась примерно на уровне сентября, а на Лиманском участке — снизилась. Некоторое увеличение активности отмечено в районах Константиновки и Харьковщины — от Казачьей Лопани до Двуречанского.

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 388
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2173
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7170
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1383
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3721
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2277
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1510
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5351
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1773
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2770

ЭТО ВАЖНО

Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 388
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 2173
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7170
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 1383
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 3721
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 2277
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
Сеул зовет Си Цзиньпина на помощь
16:20 1510
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
12:45 5351
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить?
Российские истребители с индийскими ракетами в небе Армении. Что это может изменить? наш комментарий, все еще актуально
31 октября 2025, 19:55 8253
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
НАТО в нулевой фазе войны с Россией
14:33 1773
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
Основателя турецкой криптобиржи нашли повешенным
13:49 2770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться