В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Все больше азербайджанцев хранят деньги в банках

18:25

На 1 октября 2025 года депозитный портфель банков Азербайджана составил 41 млрд 700,9 млн манатов, сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с показателем на 1 сентября 2025 года депозитный портфель банков вырос на 0,6%, на 1 декабря 2024-го — на 3,6%, а в годовом выражении — на 8,8%.

Согласно данным ЦБА, 53,3% депозитного портфеля, или 22 млрд 213,5 млн манатов пришлось на вклады нефинансовых организаций, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Вклады населения и домашних хозяйств за год увеличились на 11,5%, достигнув 15 млрд 794,8 млн манатов, а депозиты финансовых организаций — на 37%, до 3 млрд 692,6 млн манатов.

В структуре портфеля 22 млрд 402,5 млн манатов составили краткосрочные депозиты (снижение на 2% за год), а 19 млрд 298,4 млн манатов — долгосрочные (рост на 25,5%).

