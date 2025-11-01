Германия завершает поставку двух Patriot для Украины

Уже в ближайшие дни Украина получит два зенитных ракетных комплекса Patriot, обещанные Германией. Об их предоставлении объявили в начале августа 2025 года.
Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила организация German Aid to Ukraine.
«Поставка двух огневых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставок систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно, как Украина. Зеленский отметил, что Украина готова получить системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди — вернуть их или заменить на другие.