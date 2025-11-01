USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Россия приглашает азербайджанцев учиться бесплатно

19:37 1458

Правительство России выделило 280 бюджетных мест для обучения в российских вузах граждан Азербайджана на 2026/2027 учебный год.

Об этом сообщило посольство РФ в Азербайджане в соцсетях.

"В рамках первого этапа квотной кампании правительства РФ на 2026/2027 учебный год продолжается регистрация кандидатов на бесплатное обучение в образовательных организациях высшего образования России <...> В этом году абитуриентам из Азербайджана предоставлено 280 бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подачи заявки кандидат должен зарегистрироваться на соответствующем сайте до 15 декабря 2025 года и прикрепить все необходимые документы.

