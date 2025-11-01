Предприниматель обвинил должностных лиц ГТК в предвзятости

Как сообщил предприниматель, несмотря на то что он побывал на приеме у председателя Госкомтаможни и тот дал поручения по решению возникших проблем, некоторые должностные лица ведомства бездействуют и проявляют предвзятое отношение.

Директор ООО Lion Centre Рамиль Асланов заявил о предвзятом отношении и злоупотреблениях отдельных должностных лиц Государственного таможенного комитета (ГТК). По его словам, несмотря на поручения председателя ГТК Шахина Багирова о решении выявленных проблем, некоторые сотрудники ведомства игнорируют указания руководства, создают административные препятствия и оказывают давление на бизнес.

По словам Р.Асланова, начальник Управления правового обеспечения ГТК полковник-лейтенант таможенной службы Турал Гасанов относится к возглавляемой бизнесменом компании предвзято:

«Возглавляемое мной ООО Lion Centre, занимающееся внешнеэкономической деятельностью, осуществляет свою работу в строгом соответствии с законодательством и нормативными актами нашей страны. Однако из-за действий отдельных должностных лиц таможенных органов, которые явно выходят за рамки их служебных полномочий, мы были вынуждены неоднократно обращаться в различные инстанции, в том числе в Таможенный комитет и суды, для защиты своих прав. Я также несколько раз побывал на приеме у председателя ГТК Шахина Багирова и довел до его сведения проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

Р.Асланов сообщил, что Шахин Багиров неоднократно давал поручения руководителям соответствующих структурных подразделений Комитета для решения возникающих проблем:

«К сожалению, большинство распоряжений председателя ГТК не исполняются отдельными должностными лицами таможенных органов. Одним из них является начальник Управления правового обеспечения ГТК полковник-лейтенант таможенной службы Турал Гасанов. Его предвзятое отношение к возглавляемой мною компании и ко мне лично абсолютно очевидно. В целом в таможенных органах допускаются многочисленные нарушения в отношении предпринимателей, подобных мне. Волокита, создаваемая в отношении бизнесменов, мешает их деятельности и в итоге наносит ущерб нашей экономике.

В последний раз с целью решения проблем, с которыми столкнулась моя компания, по личному поручению Шахина Багирова 29 октября 2025 года, в 10:10, я был принят главой секретариата ГТК полковником таможенной службы Эльвином Мамедовым. На этой встрече присутствовал также Турал Гасанов, который вновь проявил свою привычную необъективную позицию. Вместо того чтобы дать правовую оценку поднятым вопросам, он явно вышел за рамки своих служебных полномочий, защищая некоторых должностных лиц таможенных органов и обвиняя меня как директора ООО Lion Centre в проблемах, которые были искусственно созданы этими же сотрудниками.

Кроме того, он не дал правовой оценки представленным мною доказательствам и фактам, в ходе встречи неожиданно встал и покинул помещение, тем самым умышленно воспрепятствовав исполнению распоряжения Шахина Багирова о безотлагательном решении проблем, с которыми сталкивается наша компания».

Предприниматель также добавил, что по таможенной декларации №01251000204009 должностное лицо Бакинского Главного таможенного управления, сотрудник по таможенному оформлению по имени Вусал Алекперов 19 мая 2025 года, в 15:51, через Единую автоматизированную систему управления таможенной службы вернул документы, указав в уведомлении №CDD2512176348 «О внесении изменений в таможенную стоимость» ошибочную причину пересчета таможенной стоимости:

«Однако уже через 1–3 минуты, в 15:53:34, Вусал Алекперов вновь вернул декларацию декларанту, указав причиной необходимость классификации товара по коду 4016995200 ТНВЭД. Самое удивительное заключается в том, что, когда я показал им скриншот, подтверждающий, что за 2–3 минуты до этого он занимал совершенно иную позицию, и оспорил его незаконные и необоснованные действия, на мои аргументы просто не обратили внимания. Более того, злоупотребляя своими должностными полномочиями, они открыто оказывали на меня давление, обвиняли в том, чего я не совершал, игнорировали представленные мной доказательства и старались доказать, будто в действиях таможенного сотрудника нет нарушений закона.

Кроме того, в нашем письме от 29 сентября 2025 года №M88/25 я указывал, что по таможенной декларации №01251000346543 в рамках процедуры выпуска товаров в свободное обращение 21 августа 2025 года, около 20:00, был в спешке оформлен документ №CDD252210810779 «О внесении изменений в таможенную стоимость». Хотя я отказался от этого уведомления в системе, и оно было аннулировано таможенным органом, товары все же были оформлены, и при этом в Единую автоматизированную систему управления таможенной службы была внесена ложная информация о том, что выпуск товаров состоялся 22 августа 2025 года, в 15:13.

Более того, после моего справедливого обращения в эфире телеканала ATV 21 августа 2025 года сотрудник Управления правового обеспечения ГТК Вилаят Мехралиев предоставил ложную информацию, не соответствующую действительности, тем самым нанеся ущерб моей деловой репутации и личному достоинству.

К сожалению, по сей день заместитель главы Аппарата ГТК Кянан Асадов, направляя мне письма, по сути, сам не понимает, что пишет; он, как и Турал Гасанов, даже не осознает, что повторяет одно и то же, продолжая распространять бессмысленную и необоснованную информацию».

Руководитель ООО Lion Centre заявил, что Турал Гасанов также подал апелляционную жалобу на решение Бакинского административного суда от 4 сентября 2025 года по делу №e-2-1(112)-6899/2025, которым было удовлетворено требование компании о «признании недействительным уведомления о внесении изменений в таможенную стоимость», и пытается добиться отмены судебного акта:

«В ходе судебного разбирательства было доказано, что сотрудники таможенных органов принимают противоречивые решения - одно подразделение принимает одно решение, а другое - совершенно противоположное. Это свидетельствует об отсутствии коммуникации между структурными подразделениями таможенных органов. Как видно, начальник управления ГТК полковник-лейтенант таможенной службы Турал Магеррам оглу Гасанов фактически препятствует формированию здоровых отношений между бизнесом и таможней в нашей стране.

Если проанализировать статистику судебных жалоб, поданных участниками внешнеэкономической деятельности против таможенных органов с 15 февраля 2024 года, когда он занял должность начальника Управления правового обеспечения, станет очевидно, что количество жалоб резко возросло. Более того, по делам, в которых суды признали правоту истцов, со стороны ответчиков регулярно подаются апелляционные и кассационные жалобы, что отвлекает предпринимателей от их основной деятельности, заставляя проводить дни в судах, увеличивает нагрузку на судебную систему и подрывает авторитет таможенных органов, обеспечивающих национальный и экономический суверенитет страны. Всё это можно назвать его «неоспоримыми заслугами».

Отметим, что Рамиль Асланов уже некоторое время сталкивается с проблемами в отношениях с ГТК по вопросам таможенного декларирования и оценки стоимости товаров. Хотя суды неоднократно выносили решения в его пользу, споры между сторонами продолжаются.