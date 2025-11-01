Российский военный самолет приземлился в Венесуэле

В Венесуэле приземлился российский военно-транспортный самолет Ил-76, связанный с частной военной компанией «Вагнер», сообщает издание Defense News.

Прибытие самолета произошло вскоре после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой об усилении военной поддержки на фоне роста активности США в Карибском регионе.

Отмечается, что оператором самолета является компания Aviacon Zitotrans, находящаяся под санкциями США, Канады и Украины за сотрудничество с российскими военными структурами. Ранее самолеты этой компании неоднократно выполняли рейсы по поставке оборудования в регионы, где действовали подразделения, связанные с ЧВК «Вагнер».