В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Аш-Шараа летит к Трампу

20:28 307

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Вашингтон с официальным визитом.

Информацию об этом подтвердил специальный посланник США Том Барак на пресс-конференции в Бахрейне.

По его словам, США надеются, что Сирия присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ. 

По информации Axios, 10 ноября президент Сирии аш-Шараа встретится с Трампом в Белом доме. После этого визита ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США. Главной целью Вашингтона, отмечает издание, является достижение соглашения по безопасности между двумя странами к концу этого года.

Отметим, в сентябре Ахмед аш-Шараа побывал в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН. Это мероприятие стало первым за последние почти 60 лет, на котором присутствовал сирийский лидер.

Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 1173
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 1296
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6094
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 4103
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 5154
Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 735
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 3646
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7505
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 2520
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4454
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 3538

