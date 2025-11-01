Аш-Шараа летит к Трампу

Информацию об этом подтвердил специальный посланник США Том Барак на пресс-конференции в Бахрейне.

По его словам, США надеются, что Сирия присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

По информации Axios, 10 ноября президент Сирии аш-Шараа встретится с Трампом в Белом доме. После этого визита ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США. Главной целью Вашингтона, отмечает издание, является достижение соглашения по безопасности между двумя странами к концу этого года.

Отметим, в сентябре Ахмед аш-Шараа побывал в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН. Это мероприятие стало первым за последние почти 60 лет, на котором присутствовал сирийский лидер.