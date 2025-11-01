Почти половина саратовской пшеницы уходит в Азербайджан

Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем продовольственной пшеницы в Саратовской области России.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбул Исмагулов на пресс-конференции в субботу.

По его данным, с начала года регион экспортировал более 440 тысяч тонн зерновой продукции.

Из этого объема 198 тысяч тонн пришлись на поставки в Азербайджан, преимущественно продовольственной пшеницы.

На втором месте по объему закупок находится Турция (нут и подсолнечный шрот), на третьем — Иран (фуражный ячмень). В пятерку крупнейших покупателей также входят Казахстан (пшеница, сафлор, ячмень) и Туркменистан (мука).