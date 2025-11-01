USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Почти половина саратовской пшеницы уходит в Азербайджан

20:45 204

Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем продовольственной пшеницы в Саратовской области России.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбул Исмагулов на пресс-конференции в субботу.

По его данным, с начала года регион экспортировал более 440 тысяч тонн зерновой продукции.

Из этого объема 198 тысяч тонн пришлись на поставки в Азербайджан, преимущественно продовольственной пшеницы.

На втором месте по объему закупок находится Турция (нут и подсолнечный шрот), на третьем — Иран (фуражный ячмень). В пятерку крупнейших покупателей также входят Казахстан (пшеница, сафлор, ячмень) и Туркменистан (мука).

Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 1174
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 1297
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6095
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 4105
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 5154
Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 735
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 3647
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7506
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 2520
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4454
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 3538

ЭТО ВАЖНО

Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 1174
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 1297
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6095
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 4105
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война
«Хезболла» пришла в себя. Будет еще одна война наш комментарий
04:13 5154
Иран не расстанется с ураном
Иран не расстанется с ураном
17:59 735
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
16:48 3647
Слово, прозвучавшее громче выстрела
Слово, прозвучавшее громче выстрела горячая тема
01:41 7506
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться
Стратегия Трампа по Украине: Путин должен подчиниться The Telegraph
17:31 2520
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4454
Украинская армия получила «истребители танков»
Украинская армия получила «истребители танков»
16:42 3538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться