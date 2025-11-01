USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Тысячи мигрантов выдворят из Москвы

21:00 1649

Из Москвы выдворят 2,7 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. Из Подмосковья, по данным местных властей, за аналогичные нарушения планируется выдворить еще 4,3 тысячи человек.

Речь идет о результатах оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025".

"В отношении 2,7 тысячи иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, в том числе свыше 1,3 тысячи помещены в Центр временного содержания", - заявил Васенин журналистам.

По его словам, в рамках операции "Нелегал-2025" принудительно выдворено 803 приезжих, депортировано 43, а шести тысячам иностранцев запрещен въезд в Россию.

Всего на территории Москвы выявлено более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства: свыше 8,3 тысячи иностранцев привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и выезда, 1,3 тысячи - за несоблюдение правил пребывания.

Более одной тысячи мигрантов оштрафованы за нарушения порядка трудовой деятельности, а у работодателей выявлено свыше 1,4 тысячи правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранцев к работе.

Кроме того, в ходе операции выявлено 155 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, из них 21 - в федеральном и 134 - в международном розыске. Ко всем приняты предусмотренные законом меры.

Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
22:44 186
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
21:39 1801
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
16:45 3749
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском видео; ОБНОВЛЕНО 21:19
21:19 11411
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4930
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
21:38 793
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте ФОТО
21:35 971
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 2406
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 2112
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6545
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 5301

ЭТО ВАЖНО

Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
22:44 186
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
21:39 1801
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
16:45 3749
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском видео; ОБНОВЛЕНО 21:19
21:19 11411
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4930
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
21:38 793
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте ФОТО
21:35 971
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 2406
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 2112
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6545
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 5301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться