Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте

В Кишиневе завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет.
Сегодня азербайджанские дзюдоисты завоевали золото, серебро и бронзу. Чемпионом Европы стал Кенан Насибов (свыше 100 кг). Он победил соперника из Чехии, двух грузинских дзюдоистов, а в финале взял верх над поляком Якубом Сордылем.
Ранее Кенан Насибов становился серебряным призером молодежного чемпионата мира и выигрывал бронзу на молодежном Евро.
Серебро у Омара Раджабли (81 кг), бронза у Аслана Коцоева (90 кг). Омар во второй раз стал медалистом чемпионата Европы U-23. А Аслан Коцоев - младший брат олимпийского чемпиона Зелима Коцоева - ранее брал серебро на чемпионате Европы среди молодежи.
Напомним, вчера золото завоевал Ислам Рагимов (66 кг). Таким образом, на счету сборной Азербайджана 2 золота, 1 серебро и 1 бронза. Наша команда заняла 1-е место в общекомандном зачете среди 37 стран.