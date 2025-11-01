Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте

В Кишиневе завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет.

Сегодня азербайджанские дзюдоисты завоевали золото, серебро и бронзу. Чемпионом Европы стал Кенан Насибов (свыше 100 кг). Он победил соперника из Чехии, двух грузинских дзюдоистов, а в финале взял верх над поляком Якубом Сордылем.

Ранее Кенан Насибов становился серебряным призером молодежного чемпионата мира и выигрывал бронзу на молодежном Евро.