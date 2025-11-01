USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Нарывается!.. Но осталось недолго

Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:39 1809

На днях мировые информационные агентства облетела новость о том, что самолет президента Колумбии, приземлившийся в мадридском аэропорту для дозаправки по пути в Саудовскую Аравию, отказались обслуживать, поскольку Густаво Петро включен в список лиц, которых США обвиняют в связях с наркоторговлей. Власти Колумбии потом выступили с опровержением: дескать, в дозаправке было отказано не в Испании, а в африканской стране Кабо-Верде, Испания же, наоборот, помогла решить эту проблему. Но таки да, американская компания, которая по контракту с правительством Колумбии должна была обслужить самолет президента, отказалась это делать.

Отношения у Густаво Петро и Дональда Трампа не заладились буквально с первых дней второго срока американского лидера, и в той истории тоже фигурировал самолет. Трамп рьяно взялся за проблему с нелегальными мигрантами, высылая их военно-транспортными самолетами, и такой борт с гражданами Колумбии президент Петро отказался принимать: его оскорбила та манера, с которой осуществлялась процедура, и чудовищное обращение с высылаемыми.

Петро резко выступает против операции США в отношении Венесуэлы. В одном из постов в соцсети он написал: «Венесуэльский народ не хочет вторжений, блокад или угроз в свой адрес. Он не любит диктаторов, ни своих, ни иностранных»

Он предложил отправить за ними свой собственный самолет. Трамп был в бешенстве, пригрозил задавить Колумбию повышенными тарифами, и лишь госсекретарь Марко Рубио сумел как-то пригасить страсти. Все-таки Колумбия последние десятилетия была самым надежным партнером США в Латинской Америке, к чему вот так ссориться?

Не поссориться между тем было сложно. Густаво Петро обладает всеми характеристиками, чтобы активно не нравиться Дональду Трампу. Бывший партизан (правда, это было давно, еще в 80-х), он стал первым левым колумбийским президентом. В мае 2024 года в знак протеста против действий армии Израиля в секторе Газа он разорвал отношения с этой страной. В мае Колумбия присоединилась к китайскому проекту «Пояс и путь». На заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Колумбии раскритиковал Трампа как за поддержку Израиля, так и за его провальную войну с наркотиками. В результате Госдеп лишил его визы, а спустя некоторое время в списке лиц, причастных к росту наркоторговли, оказались сам Густаво Петро, его жена Вероника Алькосер, старший сын Николас Петро Бургоса и министр внутренних дел Армандо Бенедетти.

Сейчас Петро резко выступает против операции США в отношении Венесуэлы. В одном из постов в соцсети он написал: «Венесуэльский народ не хочет вторжений, блокад или угроз в свой адрес. Он не любит диктаторов, ни своих, ни иностранных». А в паре случаев потопления американским флотом лодок будто бы с наркоторговцами заявил о том, что погибшие были «скромными колумбийскими рыбаками». У нас бы по поводу такого поведения сказали: «Нарывается».

Но Трампу осталось ждать недолго. Весной к власти в Колумбии могут прийти предсказуемые правоцентристы

То, что колумбийские власти заняли такую позицию, никак не способствует планам Вашингтона по свержению режима Мадуро. У Венесуэлы огромная общая граница с Колумбией – свыше двух тысяч километров. Именно в Колумбии обосновались почти три миллиона венесуэльских беженцев. Мадуро в прежние годы неоднократно и, в общем-то, небезосновательно заявлял, что Колумбия причастна к попыткам вести подрывную работу против его режима. В 2018 году он прямо обвинил тогдашнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в попытке покушения на себя во время военного парада. Но использовать этот потенциал сейчас американцы пока не могут, и это во многом поясняет, почему приходится действовать с моря, отправив к берегам Венесуэлы десяток кораблей.

В Колумбии многие опасаются, что, активно ссорясь с Соединенными Штатами, президент сильно рискует экономическим благополучием страны: США были и остаются главным торговым партнером Колумбии и ключевым гарантом ее безопасности, долгие годы оказывая помощь армии и силовым структурам, борющимся с наркомафией.

Впрочем, ситуация уже весной может получить естественное разрешение. К четвертому году правления популярность левого президента и его партийной коалиции заметно упала, и на выборах сначала в парламент, в марте, а затем президентских, в мае, с высокой долей вероятности к власти придут правоцентристы, вполне понятные для Вашингтона люди. Густаво Петро, кстати, Конституция не позволяет выдвигать свою кандидатуру. Неприязнь между США и Колумбией сменится взаимопониманием. А кому после этого придется совсем несладко, так это Николасу Мадуро.

Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
