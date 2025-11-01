Нарывается!.. Но осталось недолго

На днях мировые информационные агентства облетела новость о том, что самолет президента Колумбии, приземлившийся в мадридском аэропорту для дозаправки по пути в Саудовскую Аравию, отказались обслуживать, поскольку Густаво Петро включен в список лиц, которых США обвиняют в связях с наркоторговлей. Власти Колумбии потом выступили с опровержением: дескать, в дозаправке было отказано не в Испании, а в африканской стране Кабо-Верде, Испания же, наоборот, помогла решить эту проблему. Но таки да, американская компания, которая по контракту с правительством Колумбии должна была обслужить самолет президента, отказалась это делать. Отношения у Густаво Петро и Дональда Трампа не заладились буквально с первых дней второго срока американского лидера, и в той истории тоже фигурировал самолет. Трамп рьяно взялся за проблему с нелегальными мигрантами, высылая их военно-транспортными самолетами, и такой борт с гражданами Колумбии президент Петро отказался принимать: его оскорбила та манера, с которой осуществлялась процедура, и чудовищное обращение с высылаемыми.

Он предложил отправить за ними свой собственный самолет. Трамп был в бешенстве, пригрозил задавить Колумбию повышенными тарифами, и лишь госсекретарь Марко Рубио сумел как-то пригасить страсти. Все-таки Колумбия последние десятилетия была самым надежным партнером США в Латинской Америке, к чему вот так ссориться? Не поссориться между тем было сложно. Густаво Петро обладает всеми характеристиками, чтобы активно не нравиться Дональду Трампу. Бывший партизан (правда, это было давно, еще в 80-х), он стал первым левым колумбийским президентом. В мае 2024 года в знак протеста против действий армии Израиля в секторе Газа он разорвал отношения с этой страной. В мае Колумбия присоединилась к китайскому проекту «Пояс и путь». На заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Колумбии раскритиковал Трампа как за поддержку Израиля, так и за его провальную войну с наркотиками. В результате Госдеп лишил его визы, а спустя некоторое время в списке лиц, причастных к росту наркоторговли, оказались сам Густаво Петро, его жена Вероника Алькосер, старший сын Николас Петро Бургоса и министр внутренних дел Армандо Бенедетти. Сейчас Петро резко выступает против операции США в отношении Венесуэлы. В одном из постов в соцсети он написал: «Венесуэльский народ не хочет вторжений, блокад или угроз в свой адрес. Он не любит диктаторов, ни своих, ни иностранных». А в паре случаев потопления американским флотом лодок будто бы с наркоторговцами заявил о том, что погибшие были «скромными колумбийскими рыбаками». У нас бы по поводу такого поведения сказали: «Нарывается».