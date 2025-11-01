USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

В Украине пообещали блэкаут России

21:54 958

Командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что Силы обороны готовят удары по территории России, которые могут привести к масштабным отключениям электроэнергии. Об этом он сообщил в своих соцсетях в субботу, 1 ноября.

«[Россияне] блэкаут — это не страшно. Но вы справитесь», — написал Бровди.

Заявление прозвучало спустя день после того, как 31 октября в Московской области произошло масштабное отключение электроэнергии. Российские СМИ связывают инцидент с атакой беспилотников на энергетические объекты региона.

Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
22:44 192
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
21:39 1814
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
16:45 3753
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском
Подробности дерзкой операции ГУР под Покровском видео; ОБНОВЛЕНО 21:19
21:19 11423
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
14:38 4934
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
21:38 797
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте
Кенан Насибов стал чемпионом Европы, Азербайджан на первом месте ФОТО
21:35 976
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
Российский военный самолет приземлился в Венесуэле
19:59 2409
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
18:58 2115
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех
Азербайджан заверил Иран: границы закрыты для всех все еще актуально
12:45 6547
Человекобойня
Человекобойня конец истории
17:25 5304

