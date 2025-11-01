В Украине пообещали блэкаут России

Командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что Силы обороны готовят удары по территории России, которые могут привести к масштабным отключениям электроэнергии. Об этом он сообщил в своих соцсетях в субботу, 1 ноября.

«[Россияне] блэкаут — это не страшно. Но вы справитесь», — написал Бровди.

Заявление прозвучало спустя день после того, как 31 октября в Московской области произошло масштабное отключение электроэнергии. Российские СМИ связывают инцидент с атакой беспилотников на энергетические объекты региона.