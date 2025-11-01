Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении

Турция, Азербайджан и Армения сегодня выстраиваются в одном направлении развития, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Сирии Том Барак.

Выступая на конференции «Манамский диалог-2025» в Бахрейне, он отметил, что «движение на север может быть поистине впечатляющим», комментируя усилия Дональда Трампа по укреплению стабильности и мира в регионе.

По словам Барака, США и Турция возглавляют процесс нового перераспределения сил — от Каспийского моря до Средиземного.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп изменил расстановку сил на «шахматной доске» мира, создав новые условия для регионального баланса.

Отвечая на вопрос о возможности конфликта между Турцией и Израилем, Барак заявил: «Я думаю, этого не произойдёт».

Дипломат также отметил, что без участия Турции перемирия в секторе Газа достичь бы не удалось.

«Президент США Дональд Трамп несколько раз поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в мирное урегулирование между ХАМАС и Израилем», — добавил он.