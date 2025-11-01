Россия нанесла рекордное количество ракетных ударов по Украине в октябре

В октябре Россия нанесла рекордное с начала 2023 года количество ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на анализ ежедневной статистики, публикуемой Военно-воздушными силами Украины. Масштабные атаки вызвали серьезные перебои с электроснабжением, затронувшие десятки тысяч граждан.

По информации AFP, российские войска выпустили за месяц 270 ракет — на 46% больше, чем в сентябре. Это самый высокий месячный показатель с момента начала регулярной публикации таких данных Киевом в начале 2023 года. Одновременно Россия в октябре запустила 5298 дальнобойных беспилотников, что примерно на 6% меньше сентябрьского значения, но по-прежнему близко к пиковым показателям.

Как отмечает агентство, нынешние атаки стали продолжением кампании, которую Москва ведет уже четвертую зиму подряд, целенаправленно поражая энергетическую инфраструктуру Украины. Киев и его партнеры называют такие действия террором и попыткой измотать гражданское население. В ответ украинская сторона наносит удары по российским нефтебазам и нефтеперерабатывающим предприятиям, стремясь нарушить поставки топлива и создать дефицит внутри России.

Из-за разрушений украинские регионы, включая столицу, вновь столкнулись с веерными отключениями электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заявил, что цель России — вызвать «хаос» и усилить психологическое давление на население ударами по энергетическим объектам и железнодорожной инфраструктуре.