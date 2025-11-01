Трамп может стать первым президентом США, посетившим прения в Верховном суде

Трамп ранее заявлял, что хотел бы лично посетить слушания, на которых будет решаться судьба введенных им импортных пошлин. За более чем двухсотлетнюю историю Верховного суда ни один действующий президент не присутствовал на прениях, отмечает Bloomberg со ссылкой на Клэр Кушман, директора отдела публикаций в Историческом обществе Верховного суда. Появление Трампа на заседании может позволить администрации оказать на суд давление и добиться отмены решения о незаконности тарифов, но участие американского лидера в слушаниях пока остается под вопросом, поскольку в тот же день ожидается его выступление на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида), добавляет агентство.

Верховный суд назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям.