USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

США призвали ХАМАС прекратить воровать

00:46 370

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что движение ХАМАС продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

По его словам, организация «должна прекратить грабежи и сложить оружие», чтобы позволить доставить помощь тем, кто в ней нуждается.

«ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента Дональда Трампа по доставке критически важной помощи невинным гражданским лицам», — заявил Рубио.

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 260
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 675
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3933
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3141
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6272
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4301
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4577
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15329
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5472
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 260
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 675
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3933
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3141
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6272
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4301
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4577
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15329
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5472
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться