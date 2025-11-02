США призвали ХАМАС прекратить воровать

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что движение ХАМАС продолжает препятствовать доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

По его словам, организация «должна прекратить грабежи и сложить оружие», чтобы позволить доставить помощь тем, кто в ней нуждается.

«ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента Дональда Трампа по доставке критически важной помощи невинным гражданским лицам», — заявил Рубио.